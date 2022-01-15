Москва, , 18:59 — REGNUM Служба поддержки госуслуг разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей. Об этом 15 января сообщается на сайте Минцифры.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Теперь перед отправкой пользователю SMS для смены пароля портал запросит код, а после — допсведения (ИНН, СНИЛС, серию — номер паспорта). Данную информацию запрашивает система (но не сотрудник).

«В сообщении — напоминание, что код никому сообщать нельзя. Можно также указать секретное слово (запрашивается перед вводом кода из SMS)», — отмечается в сообщении.

«Также операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в Банк России, т.к. это могут быть банковские мошенники», — дополняется в сообщении.

Минцифры напомнило также, что сотрудники портала госуслуг никогда не звонят без заявки самого гражданина и не запрашивают его данные.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что мошенники стали звонить гражданам РФ от имени сотрудников портала «Госуслуги» (просят код из SMS для «привязки» QR-кода к странице пользователя).