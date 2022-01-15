Москва, 15 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Служба поддержки госуслуг разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей. Об этом 15 января сообщается на сайтеМинцифры.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Теперь перед отправкой пользователю SMS для смены пароля портал запросит код, а после — допсведения (ИНН, СНИЛС, серию — номер паспорта). Данную информацию запрашивает система (но не сотрудник).

«В сообщении — напоминание, что код никому сообщать нельзя. Можно также указать секретное слово (запрашивается перед вводом кода из SMS)», — отмечается в сообщении.

«Также операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в Банк России, т.к. это могут быть банковские мошенники», — дополняется в сообщении.

Минцифры напомнило также, что сотрудники портала госуслуг никогда не звонят без заявки самого гражданина и не запрашивают его данные.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что мошенники стали звонить гражданам РФ от имени сотрудников портала «Госуслуги» (просят код из SMS для «привязки» QR-кода к странице пользователя).