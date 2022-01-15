Ставрополь, 15 января 2022, 19:01 — REGNUM В Ставропольском крае расширена зона действия режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за проблем, вызванных непогодой. С 14 января в крае бушуют сильные ветры со снегопадом, которые вызвали аварийные отключения электроснабжения в ряде районов. Без света остались более 35 тыс. жителей Ранее был введен режим ЧС в краевой столице, по всей территории края был объявлен режим повышенной готовности.
По итогам дня 15 января глава Ставропольского края Владимир Владимиров расширил зону действия режима ЧС. Так, кроме Ставрополя, он введен в Шпаковском и Грачевском районах.
«Подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в трех территориях края — Ставрополе, Шпаковском и Грачевском округах. Прошедший накануне ураган принес сюда много проблем. Сорванные крыши, поврежденные социальные учреждения, поваленные деревья»,— написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.
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Он подчеркнул, что введенный режим ЧС позволит как можно быстрее «помочь людям, скорее привести города и села в порядок и вернуть их к нормальному ходу жизни».
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