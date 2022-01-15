Ставрополь, 15 января, 2022, 19:01 — ИА Регнум. В Ставропольском крае расширена зона действия режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за проблем, вызванных непогодой. С 14 января в крае бушуют сильные ветры со снегопадом, которые вызвали аварийные отключения электроснабжения в ряде районов. Без света остались более 35 тыс. жителей. Ранее был введен режим ЧС в краевой столице, по всей территории края был объявлен режим повышенной готовности.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер и снегопад на Ставрополье

По итогам дня 15 января глава Ставропольского края Владимир Владимиров расширил зону действия режима ЧС. Так, кроме Ставрополя, он введен в Шпаковском и Грачевском районах.

«Подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в трех территориях края — Ставрополе, Шпаковском и Грачевском округах. Прошедший накануне ураган принес сюда много проблем. Сорванные крыши, поврежденные социальные учреждения, поваленные деревья», — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

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Он подчеркнул, что введенный режим ЧС позволит как можно быстрее «помочь людям, скорее привести города и села в порядок и вернуть их к нормальному ходу жизни».