Анкара, 15 января, 2022, 18:47 — ИА Регнум. С многократно более жесткими ответными мерами Анкары сопряжена любая атака в районе государственной границы Турции. Об этом 15 января заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя Anadolu Ajansı ход антитеррористической операции.

Mil.ru Министр обороны Турции Хулуси Акар

По его словам, жизни трех военнослужащих ВС Турции унесло взрывное устройство, заложенное террористами 8 января в приграничном районе Акчакале провинции Шанлыурфа.

«В ответ на подлые действия террористов были нанесены сокрушительные удары по объектам террористов, — сказал министр. — По состоянию на 15 января нейтрализовано 44 террориста».

Как передавало ИА REGNUM, 8 января министерство национальной обороны Турции сообщило, что на юго-востоке страны прогремел взрыв.