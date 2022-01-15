Приштина, , 18:49 — REGNUM Парламент Косово 15 января собрался на внеочередное заседание и принял резолюцию против проведения голосования по референдуму о внесении поправок в Конституцию Сербии на территории Косово. Напомним, голосовать сербы могут по почте или в сербском офисе связи в Приштине.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, «за» резолюцию проголосовали 76 депутатов, один депутат воздержался. 43 депутата в зале заседаний не присутствовали. Резолюцию выдвинули правящая партия «Движение за самоопределение», Альянс за будущее Косово и представители несербских национальных меньшинств.

В резолюции подчеркивается, что работа сербских избирательных участков в Косово «подрывает суверенитет и конституционный строй Косово, а также противоречит Конституции Республики Косово, законом Косово и нормам и практикам международного права». В заключении резолюции содержится заявление о приверженности Косово демократическим ценностям, защите прав всех граждан и продвижению евро-атлантической повестки.

Референдум должен состояться 16 января. В случае положительного исхода референдума судьи в Сербии будут утверждаться не Народной Скупщиной, как теперь, а Верховным судейским советом.

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