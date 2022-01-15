Токио, 15 января, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Угроза цунами высотой до 3 м объявлена в Японии. Об этом 15 января сообщило главное метеорологическое управление страны.

Lagranepoca.com Цунами в Японии

Предупреждение об угрозе цунами действует для островов в Тихом океане — Амами и Токара.

13 января в западной части Японии произошли подземные толчки магнитудой 4,7, сообщает национальное метеорологическое управление. Эпицентр землетрясения располагался в районе префектуры Кагосима. Очаг подземных толчков — на глубине 30 км.

При этом угроза цунами не объявлялась.