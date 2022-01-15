Рупольдинг, Германия, 15 января, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Сборная России по биатлону в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максима Цветкова завоевала золотые медали в эстафетной гонке 4×7,5 км на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

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Российские спортсмены прошли эстафету за 1 час 11 минут и 6,1 секунды.

Серебряные награды завоевала сборная Германии (+7,0 секунд). Бронзовые медали достались сборной Белоруссии (+23,0 секунды).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 января, на этапе Кубка мира в Рупольдинге женская сборная России по биатлону заняла третьем место в эстафете 4×6 км. Первую и вторую позиции соответственно заняли биатлонистки из Франции (01:10.50,0) и Швеции (+35,1).