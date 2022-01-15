Ставрополь, , 18:21 — REGNUM Ситуация с отключением света в ряде населенных пунктов Ставропольского края находится под контролем прокуратуры. Об этом сообщили в краевом ведомстве 15 января 2022 года.

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«Прокуратурой Ставропольского края обеспечивается надзорное сопровождение мероприятий по устранению последствий стихийного ветра, произошедшего 14 января 2022 года на территории Грачевского и Шпаковского муниципальных округов, города Ставрополя, в результате которого часть жителей указанных населённых пунктов остались без электричества», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным властей региона и прокуратуры, аварийные службы ведут работу по восстановлению электроснабжения. Их ход поставлен под контроль прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 14 по 15 января в Ставропольском крае непогода нанесла большой урон обеспечению жизнедеятельности населения в ряде районов. Из-за снегопадов, сопровождающихся сильным ветром скорость которого достигала более 30 м/с, произошли аварийные отключения электроснабжения в ряде районов и городах Ставрополь и Михайловск. Без света остались свыше 35 тыс. жителей.

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