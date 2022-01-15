Берлин, 15 января, 2022, 18:13 — ИА Регнум. 12−14 мая в Германии пройдет встреча глав МИД стран G7 («Группы семи»). Об этом 15 января сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По данным источников, переговоры дипломатов пройдут в перестроенном в гостиницу замке Вайсенхаус в коммуне Вангельс.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря 2021 г. министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила мнение, что возвращение России в ближайшее время в состав «Группы семи» (G7) невозможно.