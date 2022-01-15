Кисловодск, Ставропольский край, 15 января, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В Кисловодске возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего. Тело полуторагодовалого ребенка было обнаружено утром 15 января на лестничной клетке общежития в городе Кисловодске. Подозреваемым в совершении преступления стал 54-летний местный житель, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

kropekk_pl Убийство

«Преступление было раскрыто по «горячим следам». Установлены обстоятельства преступления и причастное к его совершению лицо. Им оказался 54-летний местный житель», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Как было установлено в ходе предварительной работы оперативников, утром 15 января семья оставила ребёнка с няней, которая проживала вместе с сожителем. Причину, по которой мужчина нанёс мальчику ножевые ранения, предстоит установить. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

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