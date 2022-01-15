Кисловодск, Ставропольский край, 15 января, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержан подозреваемый в убийстве малолетнего ребенка. В совершении особо тяжкого преступления подозревается сожитель няни несовершеннолетнего, сообщили 15 января в пресс-службе МВД РФ.

Убийство

«Полуторагодовалого ребенка на протяжении нескольких месяцев оставляли с няней. В очередной раз, когда родители привезли ребенка, женщины дома не оказалось, и они оставили сына с ее сожителем. Оперативники установили местонахождение злоумышленника. Мужчину задержали по месту жительства его матери и доставили в отдел полиции», — говорится в сообщении официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в подъезде одного из общежитий города Кисловодска обнаружен труп малолетнего ребенка с множественными ножевыми ранениями. В ходе предварительного расследования установлено, что к совершению особо тяжкого преступления причастен 54-летний местный житель, которому доверили ребенка, когда няня отсутствовала.