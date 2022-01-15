Ньюкасл, Великобритания, 15 января, 2022, 17:44 — ИА Регнум. 27-летний фланговый атакующий защитник «Аталанты» и сборной Германии Робин Госенс, как сообщает издание Sky Sports Italia, согласовал с «Ньюкаслом» контракт на три с половиной года с зарплатой в 3,5 миллиона евро за сезон. По соглашению с клубом из Бергамо Госенс получает в три раза меньше.

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В текущем сезоне Робин Госенс из-за травмы подколенного сухожилия принял участие лишь в восьми матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. В составе сборной Германии на Чемпионате Европы 2020 Госенс набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас в четырех играх.

Госенс перешел в «Аталанту» 1 июля 2017 года из нидерландского клуба «Хераклес» за 1,17 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» подписал 30-летнего форварда «Бернли» и сборной Новой Зеландии Криса Вуда за 30 миллионов евро.