Александр Погожев, 15 января 2022, 18:27 — REGNUM С 15 января в Ставрополе введен режим ЧС, по краю — режим повышенной готовности, заявил на своей странице глава региона Владимир Владимиров.

Туман. Ул. Васильева, г. Ставрополь
Туман. Ул. Васильева, г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM

«С 10:00 сегодняшнего дня здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям», — написал на своей странице губернатор.

Сильный ветер и снегопад на Ставрополье
Сильный ветер и снегопад на Ставрополье
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дом у дороги, Ставропольский край
Дом у дороги, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бездорожье
Бездорожье
Александр Погожев © ИА REGNUM
ЛЭП в сельской местности
ЛЭП в сельской местности
Александр Погожев © ИА REGNUM
Снегопад в г. Ставрополе
Снегопад в г. Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
На розе в январе начали появляться листья
На розе в январе начали появляться листья
Александр Погожев © ИА REGNUM

Решение принято в связи со сложившейся погодной ситуацией. В Ставропольском крае из-за разбушевавшейся непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии в семи населенных пунктах. Без света остались более 35 тыс. жителей, сообщили 15 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

Подробности: На Ставрополье обесточены семь населённых пунктов

Хмурое утро в спальном районе г. Ставрополя
Хмурое утро в спальном районе г. Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Городское маршрутное такси буксует на проспекте Кулакова в г. Ставрополе
Городское маршрутное такси буксует на проспекте Кулакова в г. Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Январьский день в спальном районе г. Ставропоя
Январьский день в спальном районе г. Ставропоя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бездомная собака на морозе
Бездомная собака на морозе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Типичный спальный район в г. Ставрополе
Типичный спальный район в г. Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM

Ухудшение погоды для Ставрополья не было неожиданностью, и заранее 13 января был введен режим повышенной готовности.

Подробности: На Ставрополье введен режим повышенной готовности из-за ветра и снегопадов

Черные тучи — предвестники ненастной погоды
Черные тучи — предвестники ненастной погоды
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дворовое освещение
Дворовое освещение
Александр Погожев © ИА REGNUM

Ненастье началось 13 января, и на Ставрополь спустился сильный туман. На следующий день ветер разогнал туман и над городом нависли черные тучи. Ближе к ночи скорость шквалистого ветра начал достигать 30 м/сек.

Ветер в кронах деревьев
Ветер в кронах деревьев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ставрополь затянут туманом. Ул. Васильева, г. Ставрополь
Ставрополь затянут туманом. Ул. Васильева, г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM

В ночь с 14 на 15 января ветер усилился и принес сильный снегопад. В результате порывов ветра в новом жилом районе Ставрополя на детский сад упал башенный кран. В многоквартирных домах ветер разрушал остекление балконов, а со зданий срывал крыши. Упавшие деревья обрывали провода линий электропередачи. Есть случаи падения деревьев на автомобили. Около 11 тысяч жителей Ставрополя в эту ночь остались без света и тепла в доме.

Башенные краны в строящемся районе Российский
Башенные краны в строящемся районе Российский
Александр Погожев © ИА REGNUM
Район Российский, г. Ставрополь. Башенный кран упал на детский сад
Район Российский, г. Ставрополь. Башенный кран упал на детский сад
Александр Погожев © ИА REGNUM
Район Российский, г. Ставрополь. Башенный кран упал на детский сад
Работники строительной компании вывозят кран с места падения
Район Российский, г. Ставрополь. Башенный кран упал на детский сад
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники строительной компании вывозят кран с места падения
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Безусловно, необходимо максимально быстро восстановить подачу энергии, где этого еще не произошло», — написал на своей странице Владимиров.

Водитель трактора Григорий расчищает снег на автотрасе
Водитель трактора Григорий расчищает снег на автотрасе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Коммунальные и дорожные службы убирают снег в городе
Коммунальные и дорожные службы убирают снег в городе
Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, от ставропольцев поступило 272 заявки. Для ликвидации последствий ураганного ветра задействовано порядка 250 человек и 50 единиц техники. В настоящее время устраняются последствия непогоды, идет оценка нанесенного стихией ущерба. При этом ураган продолжает бушевать.

Подробности: В Ставрополе ввели режим ЧС, по краю — режим повышенной готовности

Работа мусоровывозящей компании затруднена снегопадом
Работа мусоровывозящей компании затруднена снегопадом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Поломанные после урагана ветки деревьев
Поломанные после урагана ветки деревьев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Грейдер расчищает снег
Грейдер расчищает снег
Александр Погожев © ИА REGNUM