15 января 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 18:27 — REGNUM С 15 января в Ставрополе введен режим ЧС, по краю — режим повышенной готовности, заявил на своей странице глава региона Владимир Владимиров.

Туман. Ул. Васильева, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

«С 10:00 сегодняшнего дня здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям», — написал на своей странице губернатор.

Сильный ветер и снегопад на Ставрополье Александр Погожев © ИА REGNUM

Дом у дороги, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Бездорожье Александр Погожев © ИА REGNUM

ЛЭП в сельской местности Александр Погожев © ИА REGNUM

Снегопад в г. Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

На розе в январе начали появляться листья Александр Погожев © ИА REGNUM

Решение принято в связи со сложившейся погодной ситуацией. В Ставропольском крае из-за разбушевавшейся непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии в семи населенных пунктах. Без света остались более 35 тыс. жителей, сообщили 15 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

Подробности: На Ставрополье обесточены семь населённых пунктов

Хмурое утро в спальном районе г. Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Городское маршрутное такси буксует на проспекте Кулакова в г. Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Январьский день в спальном районе г. Ставропоя Александр Погожев © ИА REGNUM

Бездомная собака на морозе Александр Погожев © ИА REGNUM

Типичный спальный район в г. Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Ухудшение погоды для Ставрополья не было неожиданностью, и заранее 13 января был введен режим повышенной готовности.

Подробности: На Ставрополье введен режим повышенной готовности из-за ветра и снегопадов

Черные тучи — предвестники ненастной погоды Александр Погожев © ИА REGNUM

Дворовое освещение Александр Погожев © ИА REGNUM

Ненастье началось 13 января, и на Ставрополь спустился сильный туман. На следующий день ветер разогнал туман и над городом нависли черные тучи. Ближе к ночи скорость шквалистого ветра начал достигать 30 м/сек.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставрополь затянут туманом. Ул. Васильева, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

В ночь с 14 на 15 января ветер усилился и принес сильный снегопад. В результате порывов ветра в новом жилом районе Ставрополя на детский сад упал башенный кран. В многоквартирных домах ветер разрушал остекление балконов, а со зданий срывал крыши. Упавшие деревья обрывали провода линий электропередачи. Есть случаи падения деревьев на автомобили. Около 11 тысяч жителей Ставрополя в эту ночь остались без света и тепла в доме.

Башенные краны в строящемся районе Российский Александр Погожев © ИА REGNUM

Район Российский, г. Ставрополь. Башенный кран упал на детский сад Александр Погожев © ИА REGNUM

Район Российский, г. Ставрополь. Башенный кран упал на детский сад Александр Погожев © ИА REGNUM Работники строительной компании вывозят кран с места падения Александр Погожев © ИА REGNUM

«Безусловно, необходимо максимально быстро восстановить подачу энергии, где этого еще не произошло», — написал на своей странице Владимиров.

Водитель трактора Григорий расчищает снег на автотрасе Александр Погожев © ИА REGNUM

Коммунальные и дорожные службы убирают снег в городе Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, от ставропольцев поступило 272 заявки. Для ликвидации последствий ураганного ветра задействовано порядка 250 человек и 50 единиц техники. В настоящее время устраняются последствия непогоды, идет оценка нанесенного стихией ущерба. При этом ураган продолжает бушевать.

Подробности: В Ставрополе ввели режим ЧС, по краю — режим повышенной готовности

Работа мусоровывозящей компании затруднена снегопадом Александр Погожев © ИА REGNUM

Поломанные после урагана ветки деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM