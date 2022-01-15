Киев, 15 января, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Участие в заседании межпарламентского Совета НАТО — Украина планирует принять 24 января бывший президент страны Петр Порошенко. Об этом 15 января сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Петр Порошенко планирует 24 января посетить Брюссель для участия в заседании межпарламентского Совета Украина — НАТО», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января бывший глава Украины Пётр Порошенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается «превратить демократию в диктатуру».