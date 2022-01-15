Оренбург, 15 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области ограничено движение ещё по двум участкам трассы М-5. Об этом сообщает управление ГИБДД регионального УМВД.

ИА REGNUM Метель

Причиной данного шага стала низовая метель, которая повлекла недостаточную видимость. Ограничение действует с 18:50 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, днём движение ограничили ещё на нескольких дорогах региона. Причиной также стали плохие погодные условия.