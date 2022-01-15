Манчестер, Великобритания, , 17:31 — REGNUM 15 января «Манчестер Сити» в матче 22-го тура АПЛ одержал минимальную победу над «Челси» со счетом 1:0. Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.51 по версии портала WhoScored был признан 30-летний атакующий полузащитник «горожан» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне.

Кевин Де Брёйне Эдгар Брещанов

Кевин де Брёйне провел на поле 84 минуты. За отведенное время бельгиец забил один мяч, совершил четыре успешные обводки и два удачных отбора. Точность передач футболиста составила 77%.

В текущем сезоне Кевин де Брёйне принял участие в 24-х матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Кевин де Брёйне перешел в «Манчестер Сити» 30 августа 2015 года из «Вольфсбурга» за 76 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.