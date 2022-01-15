Манчестер, Великобритания, 15 января 2022, 17:31 — REGNUM 15 января «Манчестер Сити» в матче 22-го тура АПЛ одержал минимальную победу над «Челси» со счетом 1:0. Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.51 по версии портала WhoScored был признан 30-летний атакующий полузащитник «горожан» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне.

Кевин Де Брёйне
Кевин Де Брёйне
Эдгар Брещанов

Кевин де Брёйне провел на поле 84 минуты. За отведенное время бельгиец забил один мяч, совершил четыре успешные обводки и два удачных отбора. Точность передач футболиста составила 77%.

В текущем сезоне Кевин де Брёйне принял участие в 24-х матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Кевин де Брёйне перешел в «Манчестер Сити» 30 августа 2015 года из «Вольфсбурга» за 76 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.