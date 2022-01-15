Манчестер, Великобритания, , 17:23 — REGNUM 15 января в Манчестере на стадионе «Этихад» в центральном матче 22-го ура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 «Манчестер Сити» одержал минимальную победу над лондонским «Челси» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 70-й минуте встречи забил 30-летний атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне после передачи Жоау Канселу.

Желтые карточки получили Маркос Алонсо (7') и Матео Ковачич (32'). На матче работала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном.

Статистика матча («Манчестер Сити"/ «Челси»)

Удары 11/4

Удары в створ 6/1

Владение 56%/44%

Нарушения 10/6

Угловые 9/1

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Канселу, Родри, де Брёйне (Гюндоган, 84'), Силва, Грилиш, Фоден (Жезус, 88'), Стерлинг.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Челси»: Кепа, Сарр, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Алонсо (Маунт, 81'), Канте, Ковачич, Зиеш (Хадсон-Одои, 69'), Пулишич (Вернер, 69'), Лукаку.

Главный тренер: Томас Тухель.

«Манчестер Сити», одержав восемнадцатую победу и набрав 56 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 43-мя очками временно остался на втором месте.