Штат Джорджия, США, 15 января 2022, 17:23 — REGNUM Американская актриса Тиффани Хэддиш была арестована в штате Джорджия (США). Об этом 15 января пишет TMZ.

Тиффани Хэддиш
Тиффани Хэддиш
Скриншот видео на YouTube

По данным TMZ, артистка уснула за рулём собственного автомобиля. Полицейские заподозрили, что она находилась в состоянии наркотического опьянения.

ИА REGNUM напоминает, что Тиффани Хэддиш — американская актриса, комедиантка и писательница. В 2019 году актриса сыграла в криминальном боевике «Адская кухня», а также озвучила нескольких персонажей мультфильмов «Тайная жизнь домашних животных 2», «Лего. Фильм 2», а также «Angry Birds в кино 2».

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