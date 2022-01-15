Штат Джорджия, США, 15 января, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Американская актриса Тиффани Хэддиш была арестована в штате Джорджия (США). Об этом 15 января пишет TMZ.

Скриншот видео на YouTube Тиффани Хэддиш

По данным TMZ, артистка уснула за рулём собственного автомобиля. Полицейские заподозрили, что она находилась в состоянии наркотического опьянения.

ИА REGNUM напоминает, что Тиффани Хэддиш — американская актриса, комедиантка и писательница. В 2019 году актриса сыграла в криминальном боевике «Адская кухня», а также озвучила нескольких персонажей мультфильмов «Тайная жизнь домашних животных 2», «Лего. Фильм 2», а также «Angry Birds в кино 2».