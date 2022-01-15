Бразилиа, , 17:30 — REGNUM Глава бразильского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Мария Лаура Канинеу назвала 14 января президента Бразилии Жаира Болсонару «основной угрозой демократии». Об этом сообщает новостное агентство Merco Press.

Жаир Болсонару Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil

Речь Канинеу на открытии годового отчета HRW была сосредоточена на положении журналистов и коренных народов в амазонском регионе. Также она подчеркнула шаткое положение оппозиции: «2021 год был отмечен угрозами Болсонару столпам демократии. Он пытался запугать федеральных судей, пытался дискредитировать избирательную систему и не раз атаковал средства массовой информации».

Кроме того, правозащитница обеспокоена состояние свободы слова. По данным «репортеров без границ», президент за прошедший год более 90 нападал на репортеров, а также начинал уголовные преследования критикующих его журналистов.

«Правительство наделяет полномочиями людей, способствующих уничтожению Амазонки, в то время как природозащитники сталкиваются с огромной опасностью», — добавила она.

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