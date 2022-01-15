Бразилиа, 15 января, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Глава бразильского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Мария Лаура Канинеу назвала 14 января президента Бразилии Жаира Болсонару «основной угрозой демократии». Об этом сообщает новостное агентство Merco Press.

Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil Жаир Болсонару

Речь Канинеу на открытии годового отчета HRW была сосредоточена на положении журналистов и коренных народов в амазонском регионе. Также она подчеркнула шаткое положение оппозиции: «2021 год был отмечен угрозами Болсонару столпам демократии. Он пытался запугать федеральных судей, пытался дискредитировать избирательную систему и не раз атаковал средства массовой информации».

Кроме того, правозащитница обеспокоена состояние свободы слова. По данным «репортеров без границ», президент за прошедший год более 90 раз нападал на репортеров, а также начинал уголовные преследования критикующих его журналистов.

«Правительство наделяет полномочиями людей, способствующих уничтожению Амазонки, в то время как природозащитники сталкиваются с огромной опасностью», — добавила она.