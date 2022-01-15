Лос-Анджелес, США, , 17:07 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) прокомментировал покупку дома через дорогу от особняка его жены, модели Ким Кардашьян. Об этом 15 января сообщает Billboard.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

По словам Уэста, таким образом он хочет видеть своих детей. «СМИ решили, что что-то не так с тем, что я купил дом рядом с моими детьми… Моя карьера, этот рэп, эти СМИ — ничто из этого не удержит меня от моих детей. И я хочу, чтобы все это знали», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Официально они до сих пор женаты. У пары четверо детей.

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