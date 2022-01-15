Лос-Анджелес, США, 15 января 2022, 17:07 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) прокомментировал покупку дома через дорогу от особняка его жены, модели Ким Кардашьян. Об этом 15 января сообщает Billboard.
По словам Уэста, таким образом он хочет видеть своих детей. «СМИ решили, что что-то не так с тем, что я купил дом рядом с моими детьми… Моя карьера, этот рэп, эти СМИ — ничто из этого не удержит меня от моих детей. И я хочу, чтобы все это знали», — заявил он.
ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Официально они до сих пор женаты. У пары четверо детей.
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