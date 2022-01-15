Красногорск, , 17:04 — REGNUM В Подмосковье 15 января приземлился седьмой самолет Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские миротворцы Mil.ru

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«Семь самолетов … с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский, — говорится в сообщении. — В Ивановскую область на аэродром Северный прибыло 10 бортов ВТА ВКС РФ».

Отмечается, что до 19 января планируется завершить возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с миротворческим контингентом Белоруссии заявил, что операция сил ОДКБ в Казахстане является сигналом для всех тех, кто «точит меч по периметру» границ РФ и Белоруссии.