Киев, 15 января, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пытается «превратить демократию в диктатуру». Об этом 15 января сообщил бывший глава Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Вы (Владимир Зеленский) пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на то, чтобы стать диктатором, — написал Порошенко. — Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему для того, чтобы за гречку и через «Дію» (приложение) покупать голоса избирателей, потому что это ваш единственный шанс».

По его словам, Зеленский, который якобы хочет перенести парламентские выборы, пытается устранить избирательную систему с открытыми списками.

Как передавало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко намерен вернуться на родину, это станет спецоперацией по «пробуждению» действующего лидера Владимира Зеленского.