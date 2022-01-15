Лос-Анджелес, США, 15 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) представил трек под названием Eazy. Об этом 15 января сообщает «Афиша Daily».

Скриншот с YouTube Канье Уэст (Йе)

В записи песни принял участие рэпер The Game. Как отмечает СМИ, трек можно прослушать в течение 24 часов с момента его релиза эксклюзивно на платформе Spotify. При этом неизвестно, будет ли он доступен позже на других цифровых площадках или его удалят.

Добавим, что в песне Eazy Уэст упоминает актёра Пита Дэвидсона, нынешнего возлюбленного его жены Ким Кардашьян, с которой он находится в состоянии развода. «Бог спас меня от той аварии, только чтобы я надрал зад Питу Дэвидсону», — поёт артист, имея в виду автомобильную аварию, в которую попал в 2002 году.