Вашингтон, 15 января, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в своих соцсетях выступил с предложением ввести в США, как и во многих других странах, гарантированные оплачиваемые больничные.

Gage Skidmore Берни Сандерс

«В разгар непрерывной смертельной пандемии, не думаете ли вы, что, возможно, Соединенным Штатам следует присоединиться к другим крупным странам и гарантировать своему народу оплачиваемый больничный?» — отметил Сандерс в своем Инстаграме.

В качестве примера стран, где действует оплачиваемый отпуск по болезни, он привел список из порядка 150 стран, среди которых: Россия, Афганистан, Армения, Чад, Куба, Уганда, Зимбабве и другие.

Как сообщалось, в США нет федерального закона, закрепляющего право работника на оплату пропущенных по болезни дней. Вопрос о компенсации, как правило, решает сам работодатель. Согласно статистике, около 40% работников не получают выплат во время болезни.

Это не первая попытка ввести в США оплачиваемые больничные. В 2013 году такой законопроект рассматривался в Сенате.