Минск, 15 января, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Общее число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1293 и достигло 714 295. Об этом БЕЛТА сообщили 15 января в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 714 295 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5808.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 707 169 человек и что всего в стране было проведено 11 317 944 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,2 тыс. носителей SARS-CoV-2.