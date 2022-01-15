Москва, 15 января, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Российская Федерация, которая выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 году, может нарастить поставки голубого топлива в Европу. Об этом 15 января заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

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«У нас (в России) огромные ресурсы, — сказал Новак. — Но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился».

По его словам, сбытовая политика на рынке Европы должна быть понятная, так как разработка требует времени и инвестиций.

«Мы (власти России) всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января в компании PGNiG (Польша) сообщили, что Газпром подал в суд на нефтегазовую компанию после неудачных переговоров о пересмотре контракта на поставку газа.