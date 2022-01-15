Вашингтон, 15 января, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Режиссер киноленты «Аквамен и Затерянное королевство» Джеймс Ван официальном объявил о завершении съемок. Об этом австралийский кинорежиссер сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США В ледяной воде

Главные роли в фильме, мировая премьера которого запланирована на 14 декабря 2022 года, исполнили Джейсон Момоа («Лига Справедливости Зака Снайдера», «Дюна»), Эмбер Херд («Лига Справедливости Зака Снайдера», «Никогда не сдавайся»), Патрик Уилсон («Признак оперы», «Фарго»), Николь Кидман («Догвилль», «Другие») и другие.

Первый фильм про наследника трона Атлантиды вышел 26 ноября 2018 года и при бюджете в 160 миллионов долларов собрал более 1,14 миллиарда долларов. Российский прокат принес в кассу фильма более 20 миллионов долларов.