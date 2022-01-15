Москва, 15 января, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Российский сервис «Кинопоиск» примет участие в съёмках фильма «Переводчик». Информация об этом появилась в телеграм-канале Baza.

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Сервис выступит сопродюсером картины об афганской войне. Режиссёром «Переводчика» станет Гай Ричи, а главную роль исполнит актёр Джейк Джилленхол.

Добавим, что «Кинопоиск» получит права на прокат фильма «Переводчик» в России и странах СНГ. За выпуск картины в США будет отвечать Metro-Goldwyn-Mayer, а за выход в Европе, Австралии, Латинской Америке и Южной Африке — Amazon Prime Video.