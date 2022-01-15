Махачкала, , 16:25 — REGNUM Непогода, которая бушует в эти дни на Северном Кавказе, добралась и до Дагестана. В республике из-за сильного ветра со снегом начались аварийные отключения электроэнергии. Без света остались более 100 тыс. жителей, сообщили 15 января в компании «Россети Северный Кавказ». Сотрудники её филиала — «Дагэнерго» — переведены на особый режим работы.

Ремонт электросети Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящее время известно, что отключения света произошли в населенных пунктах Сергокалинского, Дербентского, Карабудахкентского, Курахского, Левашинского, Каякентского, Буйнакского районов и пригороде Махачкалы. Всего электричества лишились 67 селений с общим числом жителей более 103 тыс. человек.

Энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения. В работах задействованы 56 бригад в составе 170 специалистов и 58 единиц техники. К оперативному привлечению в случае ухудшения ситуации мобилизованы 173 бригады в количестве 678 человек и 294 единицы спецтехники.

Напомним, из-за непогоды в Ставропольском крае в ночь на 15 января без света остались около 35 тыс. жителей.

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