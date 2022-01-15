Москва, 16 января, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Реализуемая в России пенсионная реформа провалилась, необходимо провести аудит средств, находящихся в пенсионных фондах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Собственно говоря, признано, что эта реформа, которая реализовывалась с 2002 года, в общем-то, провалилась. И понятно, что те деньги, которые скопились в этой системе… А нам только недавно говорили, что это около 5 трлн рублей, из них 2,9 трлн рублей в НПФ и управляющих компаниях, 2 трлн в государственных управляющих компаниях. Так вот эти 2,9 трлн подвергаются бесконечным рискам, и вопросы, проблемы, которые создаются с их размещением, решаются разными законами, это большое поле, этот большой тришкин кафтан начинают латать», — сказала Дмитриева.

В этой связи, по ее мнению, принципиально рассмотреть вопрос о том, что обязательный накопительный пенсионный элемент прекращает своё существование.

«Не замораживается каждый год, не продлевается замораживание, а она просто прекращает своё существование», — предлагает она.

В этой связи потребуется аудит происходящего с пенсионными средствами граждан.

«Тогда нужно будет решать предметно, проводить полный аудит того, что происходит с этими средствами, а их в НПФ и управляющих компаниях 2,9 трлн, 50 млрд, как сказал Анатолий Геннадьевич (Аксаков, глава комитета Госдумы по финрынку — ред.), — это дефицит по тем фондам, которые обанкротились и у которых дефицит, 400 млн обнаружилось у тех НПФ, которые ликвидированы и у которых профицит, 23 фонда ещё в стадии ликвидации, это только верхушка айсберга. Поэтому здесь нужно принимать принципиальное решение», — делает вывод Дмитриева.