Лондон, 15 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» не делал каталонской «Барселоне» официального предложения по трансферу 24-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга. Руководство «пенсионеров» сконцентрировано на подписании защитника в зимнее трансферное окно. Об этом 15 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «сине-гранатовым» 33 миллиона фунтов за Френки де Йонга. При этом трансферная стоимость нидерландского хавбэка, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Френки де Йонга 3 (1+2) очка по системе гол+пас в 24-х матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Лион» отклонил предложение «Челси» по досрочному возвращению Эмерсона из аренды. «Пенсионеры» предлагали 4 миллиона евро за разрыв арендного соглашения.