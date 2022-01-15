Москва, 15 января, 2022, 16:12 — ИА Регнум. 27-летний форвард «Лацио» и сборной Косово по футболу может провести вторую половину сезона в аренде в московском ЦСКА. Об этом сообщило издание Il Messaggero.

ЦСКА

Также сообщается, что «красно-синие» заплатят «орлятам» 2,5 миллиона евро за аренду футболиста. В июне ЦСКА заплатит еще 8 миллионов евро за контракт косоварского форварда.

В текущем сезоне Ведат Мурики принял участие в четырнадцати матчах за «Лацио» во всех турнирах, в которых не смог отметиться забитыми мячами или результативными передачами. Однако в составе сборной Косово нападающий забил три гола в восьми турах групповой стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2022.

Мурики перешел в «Лацио» 15 сентября 2020 из турецкого клуба «Фенербахче» за 19,92 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость косоварского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.