Москва, , 16:09 — REGNUM Для борьбы с мошенничеством при помощи портала «Госуслуги» в Госдуме предложили сделать обязательной двухфакторную идентификацию.

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«Очевидно, что нам с коллегами из Минцифры необходимо продумать, как ещё минимизировать риски. Возможно, двухфакторную аутентификацию следует сделать обязательной?» — рассуждает глава комитета Госдумы по информполитие Александр Хинштейн («Единая Россия») втелеграм-канале.

Он напомнил, что Госдума приняла закон о двухфакторной аутентификации на «Госуслугах», когда для окончательного подтверждения своей записи — на привязанный к данным телефон поступает бесплатное СМС. Это гарантированный способ защиты своих данных от мошенников, однако такая идентификация введена пока что по желанию владельца личного кабинета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мошенники стали звонить жителям России, представляясь сотрудниками портала «Госуслуг» и предлагая «привязать» QR-коды к странице пользователя, пишет «Коммерсантъ».

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