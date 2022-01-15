Москва, 15 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Доход государственной киностудии «Союзмультфильм» от международных продаж должен вырасти в 15 раз за ближайшие пять лет, заявила председатель совета директоров студии Юлиана Слащёва на Гайдаровском форуме. Об этом сообщает ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Союзмультфильм»

Слащёва рассказала, что в настоящее время доля от международных продаж в общей структуре доходов «Союзмультфильма» составляет около 1%. Она добавила, что принятая студией стратегия предусматривает наращивание этой доли до 15% за следующие пять лет.

«Это очень амбициозно — вырасти в 15 раз, но понимаем, что без этого ничего не получится», — подчеркнула председатель совета директоров «Союзмультфильма».

Ранее Слащёва рассказал, что «Союзмультфильм» начал активно заниматься международными продажами. Среди перспективных рынков она выделила Китай и другие азиатские страны, а также страны Латинской Америки.

В 1990-е годы «Союзмультфильм» практически прекратил производство анимационных фильмов и работал как производственная база для частных студий. В 2013 году на государственной студии запустили собственное производство короткометражной анимации, а также начали работу над полнометражными проектами.