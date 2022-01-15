Москва, , 16:05 — REGNUM Более 50 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 15 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет manolofranco

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 13 рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще шесть отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 14 рейсов, еще 14 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 15 января в столице России ожидается облачная погода и температура воздуха до — 3 градусов.