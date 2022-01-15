Генуя, Италия, 15 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Руководство «Дженоа» смогло убедить 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука перейти в генуэзский клуб. Об этом 15 января сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

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В текущем сезоне на счету Алексея Миранчука один забитый мяч и четыре результативные передачи в четырнадцати матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

Миранчук выступает за клуб из Бергамо с 4 сентября 2020 года после ухода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко был отправлен в отставку за неудачные результаты команды в Серии А. Команда из Генуи под руководством украинского специалиста набрала лишь три очка в девяти матчах.