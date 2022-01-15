Анкара, 15 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Каждого инвестора, доверяющего экономике Турции, поддержат власти страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 15 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии одного из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов в западной провинции Айдын.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, на фоне пандемии коронавирусной инфекции в стране наблюдается «активный экономический рост».

«Турция шаг за шагом приближается к цели вхождения в число десяти ведущих экономик мира. Вопреки утверждению «пятой колонны», Турция — не страна, «продающая заводы, и импортирующая томаты», а крупный производственный центр на пересечении Африки, Азии и Европы, — сказал президент. — Вне всяких сомнений, Турция займет достойное место на мировой арене».

Как передавало ИА REGNUM, 13 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах Анкары по вхождению в ЕС.