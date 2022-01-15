Рупольдинг, Германия, 15 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. На этапе Кубка Мира в Рупольдинге (Германия) женская сборная России по биатлону заняла третьем место в эстафете 4×6 км. Первую и вторую позиции соответственно заняли биатлонистки из Франции (01:10.50,0) и Швеции (+35,1).

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Следующий этап Кубка Мира пройдет с 20 по 23 января в итальянском городке Антерсельва, расположенном в провинции Больцано.

В составе женской сборной России выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Сегодня, 15 января, в 16:30 по московскому времени, начнется мужская эстафета 4×7,5 км. На завтра запланированы две гонки преследования (женские сборные — на 10 км, мужские сборные — на 12,5 км).