Турин, Италия, , 15:55 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» интересуется иранским форвардом санкт-петербургской команды «Зенит» Сердаром Азмуном. Об этом 15 января сообщает Tuttosport.

Сердар Азмун Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, руководство туринцев готовит предложение по 27-летнему футболисту, при этом в «Зените» намерены выручить за него не менее €5 млн.

Также указывается, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен усилить игроком линию атаки команды. При этом также на нападающего претендует команда «Лион».

Отметим, в нынешнем сезоне Сердар Азмун сыграл в составе «Зенита» в 21 матче и отметился в них 10 голами и четырьмя голевыми пасами. Его действующий контракт рассчитан до лета нынешнего года.