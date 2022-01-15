Сидней, Австралия, , 15:45 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев уверенно обыграл представителя Великобритании Энди Маррея в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в Сиднее. Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аслан Карацев (сс) Steven Pisano

Спортсмен из России обыграл британца в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 32 минуты. За это время Карацев подал навылет четыре раза, один раз ошибся при подаче и смог реализовать три из семи возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за этот же временной отрезок пять раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок.

Отметим, призовой фонд турнира в Сиднее составляет $521 тыс. Аслан Карацев занимает 20-е место в рейтинге АТР и в 2021 году дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.