15 января 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter историю акушерки, которая не хочет вакцинироваться против COVID-19 и боится за свое здоровье и работу.

Джейн Спай, , 16:29 — REGNUM Акушерка из Хэмпшира, Великобритания, Эрика Томпсон рассказала BBC о том, что она боится потерять работу из-за того, что она не хочет вакцинироваться из-за проблем со здоровьем. Как объяснила сотрудница Национальной службы здравоохранения, она не является противником вакцинации, но у нее есть проблемы с сердцем, на которые в редких случаях влияет вакцина, поэтому она и отказывается. Тем не менее заболевание не является основанием для медицинского отвода, а Британский фонд сердца рекомендует людям с подобной историей болезней сердца вакцинироваться.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Акушерка не отрицает опасности COVID-19 для себя и окружающих, но считает, что в таких случаях, как у нее, вакцинация не защищает Национальную службу здравоохранения от вируса, а разрушает ее, лишая работников, особенно в тех местах, где их и так не хватает.

Некоторые пользователи уверены, что в апреле она лишится работы из-за правил и бояться тут нечего.

«Нет никакого страха потерять работу, это обязательно произойдет», — прокомментировал @natnatcue.

Часть пользователей считает, что акушерка поступает неправильно, если у нее есть заболевание сердца, значит у нее должен быть врач, который объяснил ей, что вероятность серьезных последствий вакцинации практически равна нулю и что ей можно вакцинироваться. Если бы это было не так, он бы ей давно дал медицинский отвод.

«Я не думаю, что кого-то заставляли бы вакцинироваться, если у них есть действительно стоящая медицинская причина этого не делать! Это не история!» — считает @Beezum.

Центр вакцинации в Великобритании (сс) Djm-leighpark

«Угадайте, что ей говорит ее же врач. Она может вакцинироваться в любое время и серьезного риска нет, иначе она давно была бы отведена. Она решила, теперь она получила последствия», — написал @David_Ioan.

Среди пользователей есть те, кто вообще считают историю выдуманной и не верят в заболевание акушерки.

«Я сомневаюсь, что это по-настоящему. Люди не могут использовать карту с медотводом, потому что ее должен написать врач», — прокомментировал @ed_c03.

В комментариях отметили, что ее страх вакцины неоправданный, потому что шанс поскользнуться и сломать руку по пути на работу выше, чем риск влияния вакцинации на сердце.

«Если она так боится, что всё пойдет не так, тогда ей и на работу не стоит ездить, потому что существует очень маленький шанс того, что она умрет по дороге в аварии», — сравнил @EkralP.

Многие комментаторы считают, что вакцинация это личный выбор каждого сотрудника, и каждый должен столкнуться с последствиями этого выбора и принять их, а не жаловаться об этом на всю страну.

«Её личный выбор, вот и все», — написал @ElvisRealmadrid.

«Она приняла решение, как и все мы делает это во многих ситуациях и должна принять последствия. Лично я считаю, что каждый должен сам принимать решение о том, какие лекарства нужны, а какие — нет. Я желаю ей всего хорошего», — прокомментировал @jmmoss123.

Вакцинация Официальный сайт Департамента здравоохранения и социального обеспечения Великобритании

«Это нормально. Она также может выбрать работу, где ее нежелание ставить вакцину не повлечет вреда и страха. У каждого решения есть последствия», — согласилась @appleeugene.

Ряд пользователей написал, что они как пациенты хотели бы минимизировать шансы заражения ковидом и хотели бы, чтобы их лечили вакцинированные врачи.

«Как будущая мать я не хотела бы, чтобы кто-то невакцинированный, начиная с акушерки, заботился обо мне и моем ребенке», — прокомментировала @FlamingoQueen86.

«Если бы я был пациентом, я бы не хотел, чтобы невакцинированный врач или медсестра лечили меня», — добавил @beattorgonzalo.

Часть комментаторов считает выбор акушерки неразумным, навеянным дезинформацией в социальных сетях, и не верят, что ранее она не вакцинировалась, потому что пандемии скоро третий год, а она работает в сфере здравоохранения.

«Это не о свободе выбора. Как акушерка она должна была быть ранее вакцинирована, чтобы ее допустили к пациентам. Это о вере в мемы с Facebook, а не реальной науке», — считает @SVH00318868.

Больница национальной службы здравоохранения FrancisTyers

Некоторые комментаторы написали, что выбор акушерки непрофессиональный и никак не соответствует ее заявлениям о «жизни работой», сравнив отказ от вакцинации против COVID-19 с отказом от любой другой обязательной прививки.

«Искренний вопрос: почему медицинский профессионал не хочет защитить себя и не заражать матерей и новорожденных потенциально смертельной инфекцией?» — спросил @hughegthompson.

«Чтобы работать в Национальной службе здравоохранения и контактировать с пациентами, нужно ставить вакцины от туберкулеза и гепатита В. Она по поводу них тоже жаловалась?» — поинтересовалась @LisaD72514313.

«Разве у медицинских профессионалов нет обязанности заботиться? То же самое, что хирург скажет, что не хочет прививаться от гепатита В. Некоторые вакцины для Национальной службы здравоохранения уже обязательны, так что я не понимаю нежелания людей», — отметил @MySpecialEvent3.

Напомним, с 1 апреля 2022 года вакцинация против COVID-19 будет обязательным условием для устройства на работу в отделения Национальной службы здравоохранения Великобритании.