Москва, , 15:44 — REGNUM Минимальная стоимость попадающего под повышенный транспортный налог автомобиля в России должна быть поднята с 3 млн рублей до 6 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление представителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

Заместитель главы комитета автопроизводитель АЕБ Алексей Калицев выступил с таким предложением на ежегодной конференции ассоциации. Он напомнил, что нижний порог стоимости облагаемых повышенным налогом автомобилей не пересматривался уже несколько лет.

«За это время серьезно цены выросли. Минимум в два раза нужно индексировать этот уровень», — предложил Калицев.

Автомобили средней стоимостью более 3 млн рублей стали облагаться повышенным транспортным налогом в России с 2014 года. Повышающий коэффициент для этого налога, получившего название «налог на роскошь», рассчитывает также с учётом возраста автомобиля.

С 2015 года Минпромторг РФ ежегодно обновляет перечень автомобилей, попадающих под этот налог. Последняя редакция соответствующего перечня была представлена в феврале 2021 года. В этот список в категории автомобилей стоимости от 3 млн до 5 млн рублей попали 635 моделей автомобилей.

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