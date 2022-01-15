Монтевидео, , 16:40 — REGNUM Президент Уругвая Луис Лакалье Поу подписал 14 января указ, разрешающий въезд на территорию страны одиноких путешественников или семейных групп, инфицированных COVID-19, при условии соблюдения правил изоляции. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Уругвай

Въезд возможен только при пересечении границы на личном транспорте и при условии совместного проживания во время поездки. Граждане Уругвая, а также путешественники должны соблюдать режим профилактической изоляции и действующие санитарные меры.

Президент подчеркнул, что закрытия границ не планируется, поскольку 20-месячная изоляция, закончившаяся в ноябре 2021 года, не принесла результатов.

13 января в стране было зарегистрировано 10 650 новых случаев заболевания, всего на данный момент имеется 65 665 активных случаев. Кроме того, каждый третий из 36 тысяч проведенных тестов оказался положительным. Резкий рост числа случаев COVID-19 в Уругвае начался после прибытия варианта «Омикрон» 29 декабря.

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