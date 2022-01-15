Пекин, , 15:35 — REGNUM На сегодняшний день полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли свыше 1,22 млрд жителей Китая, что составляет свыше 85% населения страны. Об этом 15 января заявил официальный представитель государственного комитета КНР по делам здравоохранения КНР Ми Фэн, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Вакцинация

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«По состоянию на 14 января в Китае в общей сложности было введено 2 928 981 000 доз вакцин от COVID-19, число людей, завершивших полную вакцинацию, составило 1 220 584 000 человек», — сказал он.

При этом, по данным последней переписи населения, в Китае проживает свыше 1,411 млрд жителей и потому на данный момент свыше 85% китайских граждан полностью прошли вакцинацию от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее применение вакцины американской компании Novavax для прививок от коронавирусной инфекции было рекомендовано Верховным комитетом по здравоохранению Франции (HAS).