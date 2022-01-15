Пекин, 15 января, 2022, 15:35 — ИА Регнум. На сегодняшний день полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли свыше 1,22 млрд жителей Китая, что составляет свыше 85% населения страны. Об этом 15 января заявил официальный представитель государственного комитета КНР по делам здравоохранения КНР Ми Фэн, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Вакцинация

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«По состоянию на 14 января в Китае в общей сложности было введено 2 928 981 000 доз вакцин от COVID-19, число людей, завершивших полную вакцинацию, составило 1 220 584 000 человек», — сказал он.

При этом, по данным последней переписи населения, в Китае проживает свыше 1,411 млрд жителей и потому на данный момент полностью прошли вакцинацию от нового заболевания свыше 85% китайских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее применение вакцины американской компании Novavax для прививок от коронавирусной инфекции было рекомендовано Верховным комитетом по здравоохранению Франции (HAS).