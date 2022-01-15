Канберра, 15 января, 2022, 15:21 — ИА Регнум. 15 января в финале турнира ATP, проходящего в Сиднее (Австралия), российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над британским теннисистов Энди Марреем со счетом 6:3, 6:3. Игра продолжалась 92 минуты.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Общий призовой фонд турнира ATP в Сиднее составлял 521 тысячу долларов.

По пути к финалу Карацев обыграл Миомира Кецмановича (7:5, 6:4), Лоренцо Сонего (6:2, 3:6, 6:2) и Даниэля Эванса (6:3, 6:7, 6:3). Стоит отметить, что Аслан Карацев был единственный россиянином, выступавшим на этом турнире.

С 17 по 30 января пройдет турнир Australian Open. В первом круге Аслан Карацев встретится с испанским спортсменом Хауме Мунаром.