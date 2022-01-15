Генуя, Италия, 15 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Руководство итальянского футбольного клуба «Дженоа» отправило в отставку украинского главного тренера основной команды Андрея Шевченко после того, как генуэзский клуб набрал лишь три очка в девяти матчах Серии А. Об этом 15 января сообщили на официальном сайте «Дженоа».

ПРЕСС-СЛУЖБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ Андрей Шевченко

Андрей Шевченко пришел на смену Давиде Баллардини 7 ноября 2021 года. Контракт был рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что в случае досрочного расторжения контракта Андрей Шевченко и его тренерский штаб получит компенсацию в размере 20 миллионов евро.

После 21-го тура «Джнеоа», одержав лишь одну победу и набрав двенадцать очков, занимает предпоследнее девятнадцатое место в турнирной таблице Серии А 2021/22.